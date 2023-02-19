تنظيم القاعدة يعلن عن تبادل أسرى مع الحوثيين في اليمن

2023/02/19 | 04:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تظاهرة نظمها أنصار للحوثيين في العاصمة اليمينة صنعاء بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2023 © ا ف ب محمد حويس دبي (أ ف ب) – أعلنت جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة السبت أنها أجرت عملية تبادل أسرى مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، استردت خلالها اثنين من عناصرها، وفق ما نقل موقع […]

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