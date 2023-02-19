محطة تلفزيونية إيرانية مستقلة تعلن غلق مكاتبها في لندن بسبب “تهديدات” 

2023/02/19 | 04:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من موجة التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها ايران اثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني © اف ب لندن (أ ف ب) – أعلنت محطة “إيران انترناشونال تي في” التلفزيونية الإيرانية المستقلة السبت غلق مكاتبها في لندن بسبب “تهديدات تقف وراءها الدولة في إيران”، على أن تواصل البث من واشنطن.وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية “لن نتسامح […]

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