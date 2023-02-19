2023/02/19 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل احتج مصريون على تحصيل الضرائب؟ وهل هذه المشاهد لتوقيف رجل أعمال تونسي؟ وهل وثق فيديو إسقاط جسم طائر مجهول؟

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