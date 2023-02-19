"كلفة إضافية".. خاصية جديدة في تويتر ستصبح مدفوعة

2023/02/19 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستصبح خطوة الأمان الثانية لتسجيل الدخول إلى توتير من خلال إرسال كود إلى هاتف المستخدم مدفوعة، والمشتركون بخدمة تويتر بلو هم وحدهم من يحق لهم الاستفادة من هذه الخاصية، حسب تقرير سي أن أن، الذي أشار أيضا إلى أن الشركة أعلنت عن ذلك يوم الجمعة.

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