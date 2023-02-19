نائب أردوغان يكشف عدد المباني التي دمرت وتضررت بشدة بالزلزال

2023/02/19 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت السلطات التركية أكثر من 105 آلاف مبنى على أنه منهار أو تضرر بشدة أو على وشك الانهيار في أعقاب الزلزال، وفقًا لما صرح يه فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت.

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