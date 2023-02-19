2023/02/19 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فيديو نشرته وسائل إعلام جزائرية فضيحة حارس سكن جامعي كان يتجسس على الطالبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو مراقبة فضحه.. حارس يتجسس على الفتيات داخل الإقامة الجامعية في الجزائر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو مراقبة فضحه.. حارس يتجسس على الفتيات داخل الإقامة الجامعية في الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).