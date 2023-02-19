2023/02/19 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شبكة CNN حصريًا الجمعة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في اختراق جزء من شبكة الكمبيوتر الخاصة به.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم سيراني يستهدف مكتب التحقيقات الفيدرالي.. إليكم ما نعرفه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم سيراني يستهدف مكتب التحقيقات الفيدرالي.. إليكم ما نعرفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).