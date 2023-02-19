من داخل ملجأ زيلينسكي السري في كييف.. استعدادات أوكرانية لصد هجوم الربيع

2023/02/19 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأجواء داخل الملجأ الحربي السري للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالعاصمة كييف، كاشفة عن الاستعدادات الأوكرانية لصد الهجوم الروسي المتوقع خلال الربيع القادم.

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