2023/02/19 | 09:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت شركة INEOS للكيماويات في بيان أن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تلقى عرضا من الشركة المملوكة للملياردير جيم راتكليف لشراء النادي، مضيفة أنها تبحث تطبيق نهج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة جديدة تقدم عرضا لشراء نادي مانشستر يونايتد المركز الخبري الوطني.

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