أمريكا تقطع الطريق على ايران في العراق | الحصاد الاخباري

2023/02/19 | 09:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تضرب سيادة العراق ..شاحنات لمنكوبي سوريا محملة بالسلاح | تقرير

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