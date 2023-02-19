2023/02/19 | 09:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملف الكهرباء ..سبات طال أمده | الاقتصاد في اسبوع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملف الكهرباء ..



سبات طال أمده | الاقتصاد في اسبوع قناة التغيير الفضائية.

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