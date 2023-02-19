بينهم امرأة.. اعتقال 5 متهمين للقضاء في واسط

2023/02/19 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الاحد، القبض على خمسة متهمين للقضاء بينهم امرأة في المحافظة.

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