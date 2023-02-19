2023/02/19 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، قرب إقرار الموازنة المالية لعام 2023.

وطالب السوداني في مداخلة له عبر التلفزيون الرسمي وتابعته (بغداد اليوم)، "مقدم برنامج الوطن والناس تسجيل أرقام هواتف المواطنين للتواصل معه بشكل شخصي لحل مشكلاتهم".

وأكد أن "موازنة عام 2023 ستقر قريبا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يعلن قرب إقرار الموازنة المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يعلن قرب إقرار الموازنة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).