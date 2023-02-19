العراق: حريصون على استمرار التعاون الاستراتيجي طويل الأمد مع ألمانيا

2023/02/19 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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الخارجية العراقية: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة خلال لقائه مع أعضاء البرلمان الألمانيّ؛ العراق حريص على تحقيق التوازن في علاقاته الخارجيَّة مع دول الجوارالتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بعدد من أعضاء البرلمان الألمانيّ عن حزب الإتحاد الديمقراطيّ المسيحيّ.قدم الوزير شكره للجانب الألمانيّ لمساهمتهم في القضاء على عصابات داعش الإرهابيَّة، واستعرض جُهُود الحكومة العراقيَّة في التركيز على تقديم الخدمات وتطوير الإقتصاد وتشريع القوانين المهمة، وحرص العراق على تحقيق التوازن في علاقاته الخارجيَّة مع دول الجوار والمنطقة وخلق الإستقرار في العلاقات القائمة بين الدول، مُشيرًا إلى ما تم في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الأولى التي عقدت في بغداد، والثانيَّة في عمان.وأكَّد الوزير على ضرورة تفعيل التعاون مع الجانب الألمانيّ في مُختلِف القطاعات المُتعلقة بالإقتصاد والطاقة والبيئة، حيث يحرص العراق على إستمرار الشراكة والتعاون الإستراتيجيّ طويل الأمد مع ألمانيا.وفي الختام، أعرب الوزير عن شكره للبرلمان الألمانيّ على الاعتراف بالإبادة الجماعيَّة التي ارتكبها إرهابي داعش ضد المكون الإيزيدي.

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