2023/02/19 | 10:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستكمل مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بإقامة 6 مباريات.

وفي المواجهة الأولى يواجه القاسم ضيفه النفط على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الواحدة و45 دقيقة مساءً.

وفي ثاني المواجهات، يلاقي الطلبة فريق زاخو على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الرابعة عصراً.

ويستضيف نفط البصرة فريق الكرخ على ملعب الفيحاء عند الساعة السادسة و15 دقيقة مساءً وفي ذات التوقيت يواجه كربلاء فريق الديوانية على ملعب كربلاء الدولي.

وفي ذات التوقيت أيضاً، يواجه نفط الوسط فريق النجف على ملعب النجف الدولي.

وفي ختام مباريات اليوم، يواجه الزوراء فريق الحدود على ملعب الزوراء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 مباريات من دوري الكرة الممتاز اليوم الاحد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 مباريات من دوري الكرة الممتاز اليوم الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).