كيف يمكن أن يحدث التحول الديموقراطي في روسيا؟.. معارضون روس يتحدثون عن

2023/02/19 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر غاري كاسباروف، بطل الشطرنج الروسي السابق والمعارض البارز للكرملين، السبت، أن "الشرط المسبق" لإحداث تحول ديموقراطي في روسيا هو إنزال أوكرانيا الهزيمة بموسكو في الحرب.

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