السعودية: مهلة 7 أشهر لعودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

2023/02/19 | 10:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت السلطات السعودية، السبت، مهلة مدتها 7 أشهر لمُلّاك ورُعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، لعودة إبلهم ومواشيهم الحية إلى دولهم.

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