2023/02/19 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص على هامش مشاركته بمؤتمر ميونخ..السوداني: قانون النفط والغاز سيشرع خلال عام 2023 المركز الخبري الوطني.

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