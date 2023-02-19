طقس العراق.. امطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2023/02/19 | 10:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الانواء الجوية اليوم الاحد، عن حالة الطقس للايام المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط للامطار.

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امطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

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