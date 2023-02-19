2023/02/19 | 10:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: obm9iiEcjiQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يتحدث مع المواطنين بشكل مباشر ويعد بحل جميع مشكلاتهم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يتحدث مع المواطنين بشكل مباشر ويعد بحل جميع مشكلاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).