وزارة العمل: إطلاق حملة لتسجيل اليتامى والمشردين في سجلات الحماية الاجتماعية

2023/02/19 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إطلاق حملة لتسجيل اليتامى والمشردين في سجلات الحماية الاجتماعية.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حملة بحث اجتماعي لليتامى والمشردين في الدور الايوائية بالمحافظات كافة، قد بدأت، لتسجيل غير المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية ضمن توجيهات وزير العمل أحمد الأسدي".

وأضاف البيان، أن "الهدف من الحملة هو اكمال إجراءات البحث الاجتماعي للقاطنين في هذه الدور كافة، تمهيداً لإدخال معلوماتهم ضمن قاعدة بيانات الوزارة، لشمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية".

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