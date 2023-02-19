حادث سير يودي بحياة 5 أشخاص في الأنبار

2023/02/19 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار

لقي خمسة اشخاص مصرعهم، اليوم الاحد، في حادث سير على الطريق السريع في محافظة الانبار.

وقالت مديرية المرور بالأنبار في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "حادث سير وقع على الطريق السريع في منطقة الكيلو 18، أدى الى وفاة خمسة أشخاص".

وأوضحت أن “سبب الحادث كان السرعة الفائقة، ما أدى انحراف المركبة عن الطريق وفقدان السيطرة عليها وانقلابها".





وكانت مديرية المرور العامة قد أعلنت في وقت سابق، تسجيل 6890 حادثاً مرورياً خلال عام 2022 الماضي.

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