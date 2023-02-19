2023/02/19 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية إنها تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض مساء اليوم الأحد.وبلغ عدد القتلى في تركيا أكثر من 40 ألفا جراء الزلزال المدمر، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا ..



هيئة الكوارث تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين مساء اليوم المركز الخبري الوطني.

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