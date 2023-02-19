2023/02/19 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شرعت قوات اللواء 63 بالحشد الشعبي، اليوم الأحد، بعملية أمنية في محيط قضاء آمرلي.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “قوة من اللواء 63 التابع الى قيادة محور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية في محيط قضاء آمرلي..



صور المركز الخبري الوطني.

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