2023/02/19 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على 28 متهماً بينهم مطلوبين بأحكام إرهابية في بغداد والبصرة، وميسان، ونينوى، وكركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 28 متهماً بينهم مطلوبين بأحكام إرهابية في خمس محافظات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 28 متهماً بينهم مطلوبين بأحكام إرهابية في خمس محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).