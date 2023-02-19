2023/02/19 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HMUuihxyaDg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | ندوة لـ السوداني على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن | مباشر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | ندوة لـ السوداني على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن | مباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).