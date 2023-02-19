سلطنة عُمان تسجل وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة

2023/02/19 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، الأحد، وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر.

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