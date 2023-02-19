2023/02/19 | 11:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LcsR5aPttLI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون: منطقة الكرادة داخل ستبقى بلا أشجار خضراء وعلى امانة العاصمة ايجاد بديل عن قطعها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنون: منطقة الكرادة داخل ستبقى بلا أشجار خضراء وعلى امانة العاصمة ايجاد بديل عن قطعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).