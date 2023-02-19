وزير التجارة: نراقب وكلاء المواد الغذائية وآلياتنا تتطور لمنع الاحتكار

2023/02/19 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، إطلاق حملة رقابية تشمل وكلاء المواد الغذائية والتدقيق بأسعار السوق المحلية بالتزامن مع تجهيز وجبة جديدة من مفردات السلة الغذائية.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الفرق الرقابية التابعة للوزارة والتي تمثل دوائر وشركات الوزارة بدأت حملة رقابية كبيرة بالتزامن مع تجهيز وجبة جديدة من مفردات السلة الغذائية"، مشيرة الى أن "خطة الوزارة قائمة على التدقيق والرقابة على عمل وكلاء المواد الغذائية، فضلا عن التدقيق بأسعار المواد الغذائية من خلال الفرق الجوالة التي تدقق بأسعار المواد الغذائية وتمنع الاحتكار".

وأضاف البيان، أن "الوزارة اعدت إجراءات قانونية بحق الوكلاء المخالفين فضلا عن التنسيق مع الاجهزة الامنية وجهاز الامن الوطني ودائرة الجريمة المنظمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المحتكرين في الاسواق المحلية".

ولفت إلى أن "الحملة تستهدف التدقيق بآليات تجهيز مفردات السلة الغذائية والوصل الى مستحقيها من خلال الاسراع بتجهيزها عبر وكيل مواد غذائية فضلا عن نوعية وموقع الوكالة التي يتم فيها استخدام المواد الغذائية كذلك فان الفرق تشرع بالرقابة على جميع الاسواق المحلية في المناطق التي تتواجد فيها".

وأشارت الوزارة، وفق البيان إلى أن "آليات الرقابة على الوكلاء وعلى الاسواق المحلية مستمر وأنها ستشهد تطورا لافتا بالأيام المقبلة من اجل ضمان سلامة ايصال مفردات السلة الغذائية الى المواطنين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية فضلا عن تشديد آليات الرقابة على الاسواق المحلية من خلال الاطلاع على الاسواق لمنع الاحتكار والمضاربات والمساهمة بخلق خط موازي لتلك الاسواق من خلال الخطة التجارية التي قامت بها الوزارة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء".

وتابع البيان، أن "الخطة الرقابية تشمل قاطعي الكرخ والرصافة في بغداد من خلال فرق جوالة، فضلا عن الخطة التي شملت جميع المحافظات والتي تمتد الى الأقضية والنواحي، وعلى شكل مراحل".

وأوضح أن "المرحلة الأولى تشمل مراكز المدن ثم تتفرع واجبات هذه الفرق في جميع مناطق الاقضية والنواحي، والهدف من هذه الحملة هو الاطلاع بشكل تفصيلي على آليات التجهيز لمواد السلة الغذائية والاطلاع بشكل تفصيلي ايضا على أسعار المواد الغذائية في أبعد منطقة من مناطق العراق"، مؤكدا أن "لدى الوزارة القدرة على الوصول الى جميع الأسواق والوكلاء على أرض الوطن، نتيجة وجود البنى التحتية والملاكات القادرة على الوصول الى هذه المناطق".

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