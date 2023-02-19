وزارة المالية: بدء تمويل رواتب الموظفين لشهر شباط

2023/02/19 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، المباشرة بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن دائرة المحاسبة باشرت تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر شباط الحالي.

ودعت المالية، وحدات الانفاق التابعة للوزارات كافة الى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء باجراءات التمويل.

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