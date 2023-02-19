المالية تعلن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين

2023/02/19 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

باشرت وزارة المالية، اليوم الأحد، بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط.

وذكر بيان للوزارة أن "دائرة المحاسبة بوزارة المالية، باشرت تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر شباط الحالي" .

ودعت الوزارة وفقا للبيان "وحدات الانفاق التابعة للوزارات كافة، الى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل".

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