​الاستخبارات العسكرية تطيح بـ28 متهما مطلوبا في 5 محافظات

2023/02/19 | 11:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: القت مفارز الاستخبارات العسكرية، الأحد، القبض على “28” متهماً بينهم مطلوبين...

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