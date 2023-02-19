تداعيات الزلزال المدمر.. ضغوطات جديدة على الاقتصاد التركي

2023/02/19 | 11:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحتم على تركيا الآن بعدما كانت تعول على سخاء بعض الشركاء الأثرياء لتحسين أوضاعها الاقتصادية، أن تواجه تداعيات الزلزال الذي دمر عشرات المدن في السادس من فبراير تاركا ملايين الأشخاص بلا مأوى ولا عمل.

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