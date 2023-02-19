بلينكن يحذر نظيره الصيني من “عواقب” دعم روسيا

2023/02/19 | 12:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره الصيني، وانغ يي بأن بكين قد تواجه “عواقب وخيمة” حال دعمت موسكو فيما يتعلق بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأوضح بلينكن خلال لقائه بوانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أنه “إذا ساعدت موسكو فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات المفروضة ضد روسيا خلال العملية عسكرية خاصة […]

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