2023/02/19 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يكشف لـ”المركز الخبري” الفئة المستثناة من عقوبات المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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