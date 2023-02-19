عشريني يقتل طليقته وينتحر في اربيل

2023/02/19 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر محلي، اليوم الأحد، بانتحار رجل في محافظة اربيل بعد قتله طليقته.وقال المصدر لـ / المركز الخبري الوطني/:إن “الشاب (محمد وهاب) البالغ من العمر 26 عاما انتحر اليوم صباحا […]

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