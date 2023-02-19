كوريا الشمالية تختبر اقوى صاروخ باليستي عابر للقارات سقط قبالة بحر اليابان

2023/02/19 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام رسمية عن كوريا الشمالية قولها إنها اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات في “تدريب إطلاق مفاجئ” يهدف إلى تأكيد الاعتماد على هذه الأسلحة.وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى سقط في البحر قبالة ساحل اليابان الغربي السبت، … Readmore

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