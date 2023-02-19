هجمة شرسة على الفنانة سيرين عبد النور بسبب حليب الاطفال

2023/02/19 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الحملة التي أُطلقت حول تحدي النجوم بتأمين 500 علبة حليب لأطفال سوريا بعد الزلزال المدمر، تعرضت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض بأنها تحاول التهرب من تنفيذ التحدي.فبعد تسميتها للمشاركة … Readmore

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