بالفيديو:الآف من طائفة البهرة يتقدمهم زعيمهم يؤدون مراسم زيارة الإمام الحسين ( عليه السلام )

2023/02/19 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى الآف من طائفة البهرة الهنود

يتقدمهم زعيمهم الديني مراسم زيارة

العتبتين المقدستين الحسينية

والعباسية وقدموا شكرهم على التسهيلات

التي قدمت لهم.

وقال مسؤول العلاقات في جمعية فيض

الحسيني "مرتضى حسيني

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