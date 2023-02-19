2023/02/19 | 12:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cgZCvOXZhxA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني: موقفنا واضح وصريح من تواجد التحالف الدولي ولا نحتاج الى قوات قتالية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني: موقفنا واضح وصريح من تواجد التحالف الدولي ولا نحتاج الى قوات قتالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).