الوفد الكردي المفاوض يصل إلى العاصمة

2023/02/19 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

وصل الوفد الكردي المفاوضل إلى بغداد، وويتألف الوفد من وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري بصفته رئيساً للوفد، وعضوية وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس ديوان الرقابة المالية لإقليم كودستان هادي جاوشلي، ورئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد فارس عيسى، والفريق الوزاري لوزارتي الثروات الطبيعية، والمالية والاقتصاد.

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