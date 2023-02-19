رئيس إقليم كردستان: الخلافات مع بغداد ليست كبيرة بحيث يصعب حلها

2023/02/19 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

اعتبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أن الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد ليست بذلك الحجم الكبير التي يصعب معها الحل، مؤكداً في الوقت ذاته أن تنظيم داعش ما يزال بإمكانه تقويض الأمن والإستقرار في البلاد.يتبع..

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