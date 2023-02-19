حكم بالسجن 6 سنوات لشخصين أدينا بترويج العملة المزيفة

2023/02/19 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، اصدار محكمة جنايات كربلاء، حكمين بحق مجرمين اثنين بالسجن لمدة ست سنوات لكل واحد منهما عن جريمة الترويج وشراء العملة المزيفة.

وذكر بيان للمجلس، تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجرمين ضبط بحوزتهما على مبلغ مزيف من العملة العراقية وقدره 992 ورقة من فئة 50 الف دينار عراقي كانا يقومان بالتعامل بها وترويجها في مركز المدينة".

وأضاف، أن "هذه الاحكام تأتي استنادا لأحكام المادة ‏52 /1 / أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".

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