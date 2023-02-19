2023/02/19 | 12:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المحتمل أن يكون ديناصور عملاق آكل للحوم قد استراح أو جثم في يوركشاير قبل 166 مليون عام بحيث ضغط بقدميه على الأرض بعمق.وترك هذا المخلوق الضّخم وراءه بصمة قدم قياسيّة اكتُشفت مؤخرًا على طول "ساحل الديناصورات" في المملكة المتحدة.

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