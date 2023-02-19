مدير ناقلة مرتبطة بإسرائيل يؤكد تعرضها لهجوم في بحر العرب

2023/02/19 | 12:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد مدير ناقلة مرتبطة بإسرائيل، تعرضها لأضرار طفيفة في هجوم من...

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