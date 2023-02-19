2023/02/19 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مجلس ‏القضاء الأعلى، اليوم الاحد،

إحصائية شهر كانون الثاني بشأن حالات

الزواج والطلاق في العراق.

وبحسب الإحصائية فقد بلغت عدد الزيجات

الجديدة في شهر كانون الثاني الماضي

‏‏أكثر من 26 الف حالة زواج،

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