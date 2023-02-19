المالية النيابية: ازمة الدولار ستدوم لشهرين مقبلين

2023/02/19 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت اللجنة المالية النيابية، الاحد،

استمرار ازمة ارتفاع اسعار الدولار

لمدة شهرين مقبلين، مبينة ان الحكومة لم

تتمكن من السيطرة التامة على تهريب

العملة لغاية الان.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر قا

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