السجن لمدة ست سنوات بحق مجرمين عن ترويج عملة مزيفة في كربلاء المقدسة

2023/02/19 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات كربلاء، حكمين بحق

مجرمين اثنين بالسجن لمدة ست سنوات بحق

كل واحد منهما عن جريمة الترويج وشراء

العملة المزيفة.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس

القضاء الاعلى حصلت وكالة نون الخبرية

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