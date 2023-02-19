2023/02/19 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تعلن انجازاتها لشهر كانون الثاني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن انجازاتها لشهر كانون الثاني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن انجازاتها لشهر كانون الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).