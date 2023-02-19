2023/02/19 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رصدت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي ، اليوم الاحد، بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية جنوب شرق المملكة العربية السعودية بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كم صباح هذا اليوم الساعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب جنوب شرق السعودية المركز الخبري الوطني.

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